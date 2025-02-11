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Царьград

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Стрельба на Кавказе: в Северной Осетии ищут трех подозреваемых из Ардона

Стрельба на Кавказе: в Северной Осетии ищут трех подозреваемых из Ардона

В Северной Осетии объявлен план «Перехват» из-за стрельбы на трассе «Кавказ». Полиция разыскивает троих ардонцев, подозреваемых в нападении на 30-летнего мужчину, скончавшегося от полученных ранений.

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