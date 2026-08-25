Государственный индустриальный парк "Титан" открыли в Подмосковье

В церемонии открытия первой очереди индустриального парка приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщают в Минпромторге РФ 25 августа 2026 года, во вторник.
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