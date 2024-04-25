Как встретишь посевную, так ее и проведешь.

Сотрудники Бобруйского РОВД повторно проверяют сельхозорганизации, где ранее были выявлены недочеты.В агрогородке Телуша расположен филиал ´Пищевик-Агро´ ОАО ´Красный Пищевик-АгроСервис´, специализирующийся на выращивании зерновых и зернобобовых культур, рапса, производстве молока и мяса крупного рогатого скота.
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