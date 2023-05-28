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Сколько можно пустых вбросов? В 99% случаях люди хотят снижения зарплат сенаторам до среднего уровня по стране то есть 62 тысяч.

Сколько можно пустых вбросов? В 99% случаях люди хотят снижения зарплат сенаторам до среднего уровня по стране то есть 62 тысяч.

841 прочитал Сколько обходится нынче народу законодатель? Примерно в пол миллиона рублей в месяц! А сколько заработная плата у сенатора верхней палаты парламента? Около 400 тысяч плюс 200 тысяч можно платить своему помощнику, без которого, вообще, никак! Как люди относятся к таким заработкам?Ну, рядовые депутаты считают, что их жизнь и так тяжела, а еще вокруг них всегда волны хейта, то бишь ненависти, а потому не стоит и обвинять их в том, что хочется пожить красиво.

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