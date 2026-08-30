От пышного саммита до полной изоляции за 24 часа: день "независимости" Украины стал для Зеленского днём, когда Запад окончательно "списал" его, потребовав вернуть украденные миллиарды, а в Москве директор ЦРУ без лишнего шума намекнул - уйдёт ли он сам или его "сметут" в ближайшей поездке.
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