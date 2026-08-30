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Царьград

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Политический смертный приговор: Запад в один день бросил Зеленского - его ждёт отставка или "несчастный случай"

Политический смертный приговор: Запад в один день бросил Зеленского - его ждёт отставка или "несчастный случай"

От пышного саммита до полной изоляции за 24 часа: день "независимости" Украины стал для Зеленского днём, когда Запад окончательно "списал" его, потребовав вернуть украденные миллиарды, а в Москве директор ЦРУ без лишнего шума намекнул - уйдёт ли он сам или его "сметут" в ближайшей поездке.

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