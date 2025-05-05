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Полная автоматизация: роботы вяжут одежду по фотографиям

Полная автоматизация: роботы вяжут одежду по фотографиям

Роботы теперь могут вязать одежду, просто анализируя фото ткани! Канадские ученые создали ИИ с точностью 97%, но что это значит для миллионов работников текстильной промышленности? Представьте, что вы фотографируете любимый свитер, а машина мгновенно воссоздает его, петля за петлей.

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