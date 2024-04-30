Как охотничий домик стал роскошным дворцом: 10 малоизвестных фактов о Версале

Версаль – это место, где тесно сплетается роскошь, культура и искусство. Этот дворец, уютно расположившийся за пределами Парижа, стал настоящей жемчужиной своего столетия и символом власти короля Людовика XIV.
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