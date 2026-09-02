Джебисашвили отреагировала на внезапную смерть звезды «Битвы экстрасенсов»

Маг-таролог Елена Ивашина скончалась на 44-м году жизни. Елена Ивашина кадр ТНТУчастница 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина скончалась в возрасте 43 лет.
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