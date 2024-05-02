"Красный" уровень безопасности введен в парламенте Грузии из-за протестов

С позднего вечера среды, 1 мая, в грузинском парламенте введен красный уровень безопасности. Все, кроме лиц, допущенных руководителем аппарата парламента, обязаны покинуть здание, пишет РБК со ссылкой на СМИ Грузии.
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