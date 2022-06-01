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Gar Wood «Мисс Тахо» — 28-футовая лодка, созданная любителем скорости

Gar Wood «Мисс Тахо» — 28-футовая лодка, созданная любителем скорости

Gar Wood 1939 года выпуска представляет собой 28-футовую лодку из красного дерева и тройной кабиной. Первоначально он принадлежал Джейку Обексеру из компании Obexer's Boat Company, который использовал его как свое личное судно на озере Тахо.

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