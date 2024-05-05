США финансируют Украину для контрнаступления в 2025 году — FT

США финансируют Украину для контрнаступления в 2025 году, пишет Financial Times. О том, что военная помощь США в размере $61 млрд должна помочь Украине перейти в контрнаступление в 2025 году, изданию заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан Белый дом в настоящее время рассматривает перспективы развития ситуации на Украине с позиции победы Байдена на предстоящих выборах президента США в ноябре 2004 года.