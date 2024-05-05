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Русская весна

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США финансируют Украину для контрнаступления в 2025 году — FT

США финансируют Украину для контрнаступления в 2025 году — FT

США финансируют Украину для контрнаступления в 2025 году, пишет Financial Times. О том, что военная помощь США в размере $61 млрд должна помочь Украине перейти в контрнаступление в 2025 году, изданию заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан Белый дом в настоящее время рассматривает перспективы развития ситуации на Украине с позиции победы Байдена на предстоящих выборах президента США в ноябре 2004 года.

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Комментарии
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Константин Самарин
А в США уверены, что Украина, в нынешнем ее виде, просуществует до 25-го года??
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16 час.

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