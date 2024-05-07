"Ъ": генпрокурор РФ Краснов приказал следить за потенциально опасными объектами

После масштабных паводков, из-за которых пострадали тысячи людей, и в преддверии начавшегося пожароопасного сезона генпрокурор Игорь Краснов издал приказ, согласно которому, сотрудники его ведомства теперь должны следить за потенциально опасными объектами, принимать меры к организации защиты от ЧП АЭС, электроподстанций и воинских частей, а также помогать пострадавшим.