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Царьград

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МЧС нашло тело пожилого мужчины в протоке Вылпосл на Ямале

МЧС нашло тело пожилого мужчины в протоке Вылпосл на Ямале

В ЯНАО, в Приуральском районе, в протоке Вылпосл обнаружено тело мужчины 1948 года рождения. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными, информация поступила от МЧС.

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