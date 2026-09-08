МЧС нашло тело пожилого мужчины в протоке Вылпосл на Ямале

В ЯНАО, в Приуральском районе, в протоке Вылпосл обнаружено тело мужчины 1948 года рождения. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными, информация поступила от МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Это абсолютно не...
- N Питон обвился вок...
- Зеленский предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым