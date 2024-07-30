В США допустили новые санкции против Венесуэлы

Санкционная политика США в отношении Венесуэлы будет зависеть от дальнейших действий президента страны Николаса Мадуро, чья победа на выборах, по данным Вашингтона, не соответствует реальным результатам голосования.
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