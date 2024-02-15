МЖД изменит расписание пригородных экспрессов в праздничные дни

Накануне Дня защитника Отечества, а также 23 февраля и последующие выходные Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой назначила дополнительные экспрессы.
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