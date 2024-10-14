Приговор по делу о попытке взрыва здания ФСБ на Лубянке был подтвержден Апелляционным судом

Шестерым членам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) не удалось обжаловать приговор по делу о попытке взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в Москве.
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