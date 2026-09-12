Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков вспомнил о своем дебюте в НХЛ, где он выступал в системе «Нью-Йорк Айлендерс».
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