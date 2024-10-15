Гуськов о новом рейтинге команд МХЛ: «Допускаем, что 1-2 худших клуба будут исключены из лиги»

В понедельник совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию Olimpbet МХЛ до 2027 года. Для объективной оценки работы клубов будет внедрен рейтинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
- Мама Костылевой: «Лена получила травму на тренировке. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб»
Свежие комментарии