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Пульсар PSR J1637−4642 после почти 10 лет полного радиомолчания выдал мощнейший глитч: моделирование указало на сверхтекучее вещество в недрах звезды

Пульсар PSR J1637−4642 после почти 10 лет полного радиомолчания выдал мощнейший глитч: моделирование указало на сверхтекучее вещество в недрах звезды

PSR J1637−4642 оставался стабильным после открытия, но в 2018 году его частота вращения подскочила на 17,54 микрогерца — за следующие 6 лет произошло ещё два сбоя Молодой пульсар PSR J1637−4642, за которым астрономы наблюдали более 15 лет, почти десятилетие не проявлял никакой активности, а затем в 2018 году его вращение внезапно ускорилось.

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