Депутат Рады заявил о причастности США к подготовке Зеленского к войне с Россией

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Украинский депутат Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен начали подготовку Владимира Зеленского к конфликту с Россией еще в 2020 году.