Метро «Горный институт» пользуется большой популярностью после открытия. На видео очередь в кассы.
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Метро «Горный институт» пользуется большой популярностью после открытия. На видео очередь в кассы.