Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • tolip
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MWM: Потерянный украинский F-16 мог столкнуться с российским дроном

MWM: Потерянный украинский F-16 мог столкнуться с российским дроном

Вооруженные силы Украины подтвердили потерю очередного истребителя F-16, который был уничтожен, выполняя задание по перехвату российских беспилотников или крылатых ракет, сообщает Military Watch Magazine.

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