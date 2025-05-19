MWM: Потерянный украинский F-16 мог столкнуться с российским дроном

Вооруженные силы Украины подтвердили потерю очередного истребителя F-16, который был уничтожен, выполняя задание по перехвату российских беспилотников или крылатых ракет, сообщает Military Watch Magazine.
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