Зигфрид Мурешан принял пост премьера Румынии от Никушора Дана

Зигфрид Мурешан, член Европарламента, стал новым кандидатом в премьеры Румынии. Его назначение предложил президент Никушор Дан после вотума недоверия правительству Илие Боложана.
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