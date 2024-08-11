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Всё о женщинах

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Почему раньше никто не слышал о «яжематерях», а сейчас они всем мешают?

Почему раньше никто не слышал о «яжематерях», а сейчас они всем мешают?

Меня давно занимает такой вопрос. Почему в моем детстве, когда детей вокруг было полно, а рождаемость била все рекорды, никто ни о каких «яжематерях» не говорил? А сейчас эти истории посыпались как из рога изобилия, хоть детей рождается совсем мало? Я многодетная мамочка, сделайте мне скидку/дайте бесплатно! Я видела в сети целые сообщества, которые жили только тем, что каждый день размещали с десяток сгенерированных искусственно переписок, в которых матери вели себя крайне неадекватно.

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Комментарии
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Иван Иванов
Дуры были всегда... Просто, сейчас, им дали возможность открывать чаще рот
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8 час.
Н М
и дураки тоже были, есть и будут... увы...
Ответить
8 час.

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