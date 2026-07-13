В Одноклассниках эксклюзивно покажут главные события «Славянского базара в Витебске — 2026»

С 14 по 20 июля в Народной соцсети Одноклассники пройдут эксклюзивные трансляции XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
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