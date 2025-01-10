Ни на одном из участков фронта ВСУ за последние месяцы не несли таких потерь, как в районе Суджи Украинские ресурсы обновили данные о площади контроля ВСУ в Курской области.
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Ни на одном из участков фронта ВСУ за последние месяцы не несли таких потерь, как в районе Суджи Украинские ресурсы обновили данные о площади контроля ВСУ в Курской области.
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