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Ни на одном из участков фронта ВСУ за последние месяцы не несли таких потерь

Ни на одном из участков фронта ВСУ за последние месяцы не несли таких потерь, как в районе Суджи Украинские ресурсы обновили данные о площади контроля ВСУ в Курской области.

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