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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о возвращении Кузнецова в СКА: «Он большой авторитет и мастер, команда рада. Нужно время, чтобы влиться в темп игры»

Вчера армейцы победили по буллитам «Торпедо» (3:2) в заключительной игре Фонбет Чемпионта КХЛ. Для Кузнецова этот матч стал первым за месяц после сотрясения.

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