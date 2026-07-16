Украинцев готовят к неизбежности наплыва миллионов мигрантов

Даже если на Украине закончатся боевые действия, восстанавливать страну будет некому. Об этом в эфире ProUA заявил глава «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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