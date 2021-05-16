Крепкий орешек, ставший костью в горле

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКрепкий орешек, ставший костью в горле Военного решения проблемы сектора Газа не существует и очередная вспышка арабо-израильского конфликта это еще раз доказала.Вернуться к статье216НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевПресс-служба Армии обороны Израиля направила в СМИ фотографии и видеозаписи, на которых показано уничтожение домов главы ХАМАСа в Газе Яхьи Сануара и его брата Мухаммада в Хан-Юнисе, вторая фаза ликвидации масштабного подземного проекта ХАМАСа ("проект метро") и удары по ракетчикам и складам оружия в секторе, осуществленные в ночь на 16 мая 2021 года. Ранее глава пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Хидай Зильберман сообщил, что минувшей ночью из сектора Газы по израильской территории были выпущены 55 ракет, большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Таким образом, Зильберман опроверг заявление ХАМАСа о том, что ночью из Газы были выпущены сотни ракет. Зильберман сообщил, что минувшей ночью были атакованы не только дома Яхьи Сануара и его брата Мухаммада в Хан-Юнисе, но также дома одного из командиров боевиков ХАМАСа в Зэйтуне и еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАСа. Кроме того, по словам Зильбермана, "была завершена вторая фаза проекта "Метро" на севере и в центре сектора Газ", когда десятки израильских самолетов сбросили около 100 бомб на подземные инфраструктуры ХАМАСа. Хидай Зильберман заверил, что ЦАХАЛ во время еврейского праздника Шавуот (16-17 мая) преподнесет ХАМАСу и другие "подарки", продолжая наносить удары по целям в секторе Газы.Святой отецСпасибо Би Би за балаган. А война закончиться ,когда закончится мандат Лапида на создание правительства. Ох как не хочет Би Би уходить от кормушкмАнатолий ЛановойА может государство Израиль в этом месте лишнее? Да и в других местах нежелательное. Может, как говаривал Жванецкий, щетельней нужно в этом вопросе разобраться?ВОВилен ОчаковскийНк и как Вы предлагаете разобраться? По установкам Адольфа Алоизыча? В ТАКОМ случае с Вами разберутся по установкам Иосифа Виссарионыча...Юра ЮраНу и о чем статья? слов много, а толку нольВладимир НелюбинСам террористический Израйль является костью в горле...достаточно вспомнить с чего возник данный конфликтAlex TarИ с чего же он возник?Владимир НелюбинС принудительным выселением арабов из жилья..Alex TarЕсли не вдаваться в нюансы, то совершенно правильно. Только Вы, почему-то, не все сказали. Правильно будет: С принудительным выселением арабов из жилья, которое им не принадлежит, согласно документов о собственности других людей на это жилье и решения суда, согласно этих документов.Владимир НелюбинВ документах было сказано..что эта территория когда-то была собственностью евреев..КОГДА-ТО... Когда-то Америка принадлежала индейцам...Тогда на каком основании там находятся все остальные?Alex TarНет, эти документы представляют собой купчую на это жилье и то, что у вас в России называется правом собственности. Во время Войны за Независимость в 1948 году владельцы этого жилья были изгнаны оттуда, а в 1956 году туда заселились несколько семей без оформления всяких документов. Напомню, что с 1948 по 1967 годы эта территория была ОККУПИРОВАНА Трансиорданией. Разве по Вашему это не законно? Тогда получается, что любой может прийти к Вам и выгнать Вас из Вашего же дома и сказать, что КОГДА-ТО он принадлежал Вам, а теперь будет принадлежать мне...Владимир НелюбинЕсли Вы вспоминаете те года..тогда не плохо бы вспомнить и то, что когда давали добро на образования государства - Израиль, то вместе с этим должно было образоваться Палестинское государство..что Израиль просто не допустил ( не допускает и сейчас) , заручившись поддержкой США..Разве это законно?...Если исходить из того, что тогдашнее соглашение о образовании этих государств нарушается и не выполняется..то оно не действительно..А значит и Израиль это квази страна..Alex TarЛюбезный Владимир, я конечно, дико извиняюсь, но, не могу не указать Вам на Ваши, мягко говоря, слабые знания по истории Ближнего Востока. Но, дабы у Вас в дальнейшем не возникало подобных вопросов, вкратце расскажу. Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года согласно резолюции СБ ООН №181 от 29 ноября 1947 года. 15 мая 1948 года (т.е. на следующий день) без объявления войны пять арабских государств (Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания и Ирак) при поддержке военных формирований других арабских стран и арабских военизированных организаций напали на Израиль, началась война, которая в Израиле называется Война за Независимость. Итог этой войны, Израиль одержал Победу, НО, земли предназначенные для создания арабского государства, а также и Восточный Иерусалим БЫЛИ ОККУПИРОВАНЫ в основном Египтом (Сектор Газы) и Трансиорданией (Западный Берег). И эти земли находились под оккупацией этих АРАБСКИХ стран с 1948 по 1967 год. Возникает вопрос, так почему за 19 лет оккупации арабы так и не создали своим братьям палестинским арабам их государство, согласно той-же резолюции СБ ООН №181 от 29 ноября 1947 года? Так что Ваша претензия не по адресу...Владимир НелюбинА Голанские высоты ООН тоже разрешил оккупировать Израилю?..и поддерживает эту оккупацию до сих пор..Alex TarА при чем тут Голанские высоты? Это дела Израиля с Сирией и последствия войны, которую начала именно Сирия и иже с ней. Но, если Вы не знали, в чем я уверен, Израиль предлагал Сирии в обмен на возврат Голанских высот подписать договор о мире, как это было сделано с Египтом в обмен на Синайский полуостров. Но, к сожалению, Сирия отказалась. Так что официально Израиль и Сирия сегодня находятся в состоянии войны, при чем по инициативе последней...Владимир Нелюбинну,да...святой Израиль и гады арабы....Все как у США...Своя "правда" и по фиг решения ООН..Alex TarА я и не говорю, что Израиль белый и пушистый, НО, во-первых, я оперировал только общеизвестными фактами, которые находятся в свободном доступе для всех желающих. А, во-вторых, есть хорошие русские пословицы. Например, с волками жить, по волчий выть. Или, каков привет, таков ответ. Ну и т.д. А что по поводу решений ООН, так опять-же, во-первых, ошибиться может каждый. А, во-вторых, например, Россия не выполняет всех решений ООН, так почему это должен делать Израиль? Решения ООН, только предписывают и не более...Александр БурцевДо тех пор пока штаты поддерживают израиль он и будет существовать ,а стоит их оставить так тут же арабы сожрут их.Владимир НелюбинПравильно..Мировой террорист крышует свою шестеркуАльбина Колесниковавот нам это за чем?Alex TarСовершенно с Вами согласен, но, к сожалению, надо же вас отвлечь от своих проблем, вот и пытаются занять чужими...
Свежие комментарии