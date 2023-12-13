Визит Зеленского в США не принёс Украине столь долгожданной помощи — CNN

Переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи и беседы последнего с американскими законодателями не внесли ясности в вопрос о том, будет ли решение о дополнительной помощи Украине принято в текущем году, сообщает CNN.
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