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США ушли из Ирака

США ушли из Ирака

Президент США Дональд Трамп объявил об окончательном выводе американских войск из Ирака, добавив, что «единственной причиной, по которой мы пошли в Ирак, было уничтожение ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено.

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