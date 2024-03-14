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Ресурсы в потоке: власти оплатят переезд работников приоритетных отраслей

Ресурсы в потоке: власти оплатят переезд работников приоритетных отраслей

Программу трудовой мобильности в России планируют расширить. Подготовленный Минтрудом проект постановления правительства предполагает, что финансовую поддержку на переезд работников из других регионов смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и компании приоритетных отраслей экономики.

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