Ресурсы в потоке: власти оплатят переезд работников приоритетных отраслей

Программу трудовой мобильности в России планируют расширить. Подготовленный Минтрудом проект постановления правительства предполагает, что финансовую поддержку на переезд работников из других регионов смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и компании приоритетных отраслей экономики.
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