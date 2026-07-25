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Чистая закачка газа в хранилища Европы составила примерно 29 млрд кубометров

Чистая закачка газа в хранилища Европы составила примерно 29 млрд кубометров

Евросоюз заметно отстает от привычных темпов подготовки к предстоящему отопительному сезону. По данным Gas Infrastructure Europe, с начала сезона закачки газа в апреле чистый объем пополнения подземных хранилищ превысил 29 млрд кубометров.

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