Почему самостоятельная разработка акустики почти никогда не бывает дешёвой и простой

Когда речь заходит о дорогой акустике, у многих рано или поздно возникает один и тот же соблазн. Кажется, что внутри красивого корпуса лежат обычные динамики, кусок дерева и пара проводов — а ценник при этом выглядит как стоимость подержанного автомобиля.
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