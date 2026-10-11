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Энциклопедия Техники

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Почему самостоятельная разработка акустики почти никогда не бывает дешёвой и простой

Почему самостоятельная разработка акустики почти никогда не бывает дешёвой и простой

Когда речь заходит о дорогой акустике, у многих рано или поздно возникает один и тот же соблазн. Кажется, что внутри красивого корпуса лежат обычные динамики, кусок дерева и пара проводов — а ценник при этом выглядит как стоимость подержанного автомобиля.

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