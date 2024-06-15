Кофе - абсолютно натуральный(13% крепости)

﻿﻿Производство Ежегодно в мире производится 9 миллионов тонн кофе. Кофе выращивают в 70 странах. Все они расположены в так называемом Кофейном поясе — местности по обе стороны от экватора, ограниченной тропиком Рака и созвездием Козерога.