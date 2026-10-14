На Ямале идет акция по стерилизации домашних животных: скидка 20% действует до 16 октября, напомнили в окружной службе ветеринарии.
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