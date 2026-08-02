В Армении выбрали «нового» старого премьер-министра Никол Пашинян недолго находился в отставке, не успел он ее получить, как правящая в Армении партия «Гражданский д.
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В Армении выбрали «нового» старого премьер-министра Никол Пашинян недолго находился в отставке, не успел он ее получить, как правящая в Армении партия «Гражданский д.
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