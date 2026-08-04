Есть ли в Америке умные люди? Ответ может повергнуть в шок

Строка из фильма "Форрест Гамп" — "Кто дурак, тот сам знает" — могла бы служить девизом поколения Z. Журналист Генри Луис Менкен сформулировал это иначе: "Демократия — это теория, согласно которой простые люди знают, чего хотят, и должны получить это без всякого снисхождения".
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