В Петербурге искусственный интеллект будут применять в диагностике рака молочной железы

С помощью нейросети можно будет проводить анализ рентгеновской проекционной маммографии. Система искусственного интеллекта, разработанная командой российских экспертов, будет применяться в Петербурге для диагностики заболеваний молочной железы.
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