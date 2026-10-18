Президент США в новой публикации в соцсети Truth Social объяснил нежелание вводить новые санкции против России опасением, что они могли «отпугнуть» страну от переговоров по Украине.
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