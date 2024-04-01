Воспитанники детских садов Кабардино-Балкарии стали участниками тренинга «Лаборатории безопасности»

Воспитанники детского сада № 4 г.п.Терек стали участниками обучающей программы «Лаборатория безопасности» Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма при Министерстве просвещения и науки республики.
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