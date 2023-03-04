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Пол Джордж – об игре против Йокича: «Мы перепробовали все, у нас нет ответа»

Звездный форвард «Клипперс» высоко оценил игру 2-кратного MVP лиги Николы Йокича. «Это безумие, потому что он отнюдь не самый атлетичный парень на паркете.

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