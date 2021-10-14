smi.today

1 646 подписчиков

Египет призвал к прекращению насилия в Ливане

Египет призвал к прекращению насилия в Ливане

Египет обеспокоен перестрелками в ливанском Бейруте и призывает стороны прекратить насилие, сообщает пресс-служба египетского МИД.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх