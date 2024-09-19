Больше не киприот. Коломойский получил «подарок» на первую годовщину отсидки

Зигзаги меняющейся геополитической повестки и гадания на дальнобойные ракеты для Украины заслонили от внимания широкой публики один полузабытый уже сюжет украинской повестки – судьбу поверженного «паты Карло» нынешнего хозяина Банковой – бывшего олигарха Игоря Коломойского.