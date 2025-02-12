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Царьград

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«Русская весна»: ВС России совершили мощный прорыв в Курской области

«Русская весна»: ВС России совершили мощный прорыв в Курской области

Русские войска продвинулись на 2 километра вглубь на широком участке фронта.Вооружённые силы России продвинулись на участке шириной в 20 км и глубиной 2 км в Курской области, сообщил Telegram-канал «Русская весна».

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