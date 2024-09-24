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Царьград

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При обысках у экс-замминистра обороны Иванова нашли крупные суммы наличных

При обысках у экс-замминистра обороны Иванова нашли крупные суммы наличных

Крупные суммы денег найдены при обысках по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.В ходе проведенных обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Иванова обнаружены крупные суммы наличных денег.

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