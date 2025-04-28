МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Какойстранный у нас "президент" то ошарашивается, то изумляется, вот только народ не как не поймет президент у нас ил...Предательство род...
  • 147683 Сероев
    А что показали хорошо подготовленные биатлонные танки товарища ШойгуУмереть за свобод...
  • Grandad
    Разведчиком он был во времена СССР. После он возглавлял ФСБ.Предательство род...

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх