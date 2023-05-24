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Смотрю на этих уродов и просто немею...

Смотрю на этих уродов и просто немею...

 СМИ сообщают -  Депутаты Киевского совета 25 мая рассмотрят проект решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщил изданию "Вести" заместитель мэра, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

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