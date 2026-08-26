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Царьград

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Apple ограничила доступ к приложениям русских банков на iPhone

Apple ограничила доступ к приложениям русских банков на iPhone

Пользователи iMazing и других приложений столкнулись с ограничением доступа к сервисам Apple. Компания отклоняет авторизации CommerceKit, что затрудняет установку приложений русских банков, удаленных из App Store.

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