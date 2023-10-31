Егор Бероев и Олег Газманов сыграли в новелле про Крым

В рамках киноальманаха «Родные люди» 31 октября состоялась премьера новеллы, посвященной Крыму. В ней главные герои в исполнении Егора Бероева («Папа», «Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова») и Кристины Исайкиной («Хор», «Водоворот») показали полуостров местом силы, где можно обрести настоящую гармонию.