Егор Бероев и Олег Газманов сыграли в новелле про Крым

В рамках киноальманаха «Родные люди» 31 октября состоялась премьера новеллы, посвященной Крыму. В ней главные герои в исполнении Егора Бероева («Папа», «Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова») и Кристины Исайкиной («Хор», «Водоворот») показали полуостров местом силы, где можно обрести настоящую гармонию.
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